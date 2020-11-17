В МВД назвали новый вид мошенничества в московских магазинах

В МВД рассказали о новом виде мошенничества на кассах в московских супермаркетах. Полиция советует покупателям быть бдительными.

Уточняется, что суть мошеннической схемы заключается в том, что к покупателю из очереди подходит человек, который предлагает заплатить за покупки картой. Взамен злоумышленник от потенциальной жертвы хочет получить деньги наличными, передает ТАСС. При этом свою просьбу мошенники объясняют тем, что банкомат не работает, а им срочно необходимы деньги.

В полиции объяснили, что карты, которыми мошенники оплачивают покупки, были ими ранее похищены, пин-кода они не знают, в итоге расплачиваются чужими деньгами.

В МВД подчеркнули, что таким образом доверчивые граждане способствуют мошеннику, отдавая деньги из своего кармана.

Ранее эксперт рассказала, что часто мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью фейковых роликов, смонтированных из кадров с пресс-конференции правительства. Заканчиваются такие видео инструкцией, в которой подробно объясняется, как получить якобы положенные выплаты от государства.