В Мексике 12 человек погибли из-за взрыва грузовика на трассе
Автомобиль с цистерной сжиженного газа потерял управление и перевернулся.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Мексике 12 человек стали жертвами мощного взрыва из-за ДТП на трассе. Двигавшийся в направлении города Гвадалахара грузовик с цистерной сжиженного газа потерял управление и перевернулся, горючее сдетонировало.
Пламя моментально охватило находившиеся рядом автомобили. Очевидцы в панике убегали от места аварии.
Из-за риска распространения огня пожарным пришлось ждать, пока газ выгорит полностью, прежде чем заняться тушением машин. Трасса полностью перекрыта в обе стороны. Полиция выясняет причины аварии.