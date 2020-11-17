В Мексике 12 человек погибли из-за взрыва грузовика на трассе

В Мексике 12 человек стали жертвами мощного взрыва из-за ДТП на трассе. Двигавшийся в направлении города Гвадалахара грузовик с цистерной сжиженного газа потерял управление и перевернулся, горючее сдетонировало.

Пламя моментально охватило находившиеся рядом автомобили. Очевидцы в панике убегали от места аварии.

Из-за риска распространения огня пожарным пришлось ждать, пока газ выгорит полностью, прежде чем заняться тушением машин. Трасса полностью перекрыта в обе стороны. Полиция выясняет причины аварии.