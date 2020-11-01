Врач объяснила опасность веганства в период пандемии

В период пандемии веганство может негативно сказаться на здоровье человека, поскольку при отказе от определенного перечня продуктов в организме формируется дефицит полезных веществ, который приводит к снижению иммунитета. Об этом заявила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

По словам специалиста, при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов.

«Риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает», - акцентировала Ненастина.

Кроме того, у людей, исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться нехватка витаминов В2 и В12, а также дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот.

В результате этого может появиться сахарный диабет, артрит и сердечно-сосудистые заболевания, пишет РИА Новости.