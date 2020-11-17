СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по ядерному объекту в Иране

Президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете 12 ноября рассматривал возможность «принять действия» против основного ядерного объекта Ирана. Об этом со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников сообщает издание New York Times.

Встреча, как уточняется, проходила на следующий день после того, как международные инспекторы уведомили о значительном увеличении запасов ядерных материалов в Иране. В ходе нее Трамп якобы задал вопрос, «есть ли у него варианты в ближайшие недели принять действия против основного ядерного объекта Ирана».

Издание сообщает, что вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отговорили Трампа от военного удара. Лидера предупредили, что это приведет к широкомасштабному конфликту в последние дни его президентства.

По данным газеты, любые действия – будь то кибератака или ракетный удар – «почти наверняка» были бы направлены против ядерного объекта в Натанзе. Отмечается, что чиновники покинули встречу в убеждении, что ракетный удар по Ирану уже не рассматривается.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа планирует ввести новые санкции против Ирана до 20 января.