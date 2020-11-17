Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по ядерному объекту в Иране

Анна Касаткина
05:42 17.11.2020
Чиновникам якобы удалось отговорить американского президента от его планов.
СМИ: Трамп рассматривал возможность удара по ядерному объекту в Иране
© Фото: Chris Kleponis Pool via CNPA Globallookpress

Президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете 12 ноября рассматривал возможность «принять действия» против основного ядерного объекта Ирана. Об этом со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников сообщает издание New York Times.

Встреча, как уточняется, проходила на следующий день после того, как международные инспекторы уведомили о значительном увеличении запасов ядерных материалов в Иране. В ходе нее Трамп якобы задал вопрос, «есть ли у него варианты в ближайшие недели принять действия против основного ядерного объекта Ирана».

Издание сообщает, что вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отговорили Трампа от военного удара. Лидера предупредили, что это приведет к широкомасштабному конфликту в последние дни его президентства.

По данным газеты, любые действия – будь то кибератака или ракетный удар – «почти наверняка» были бы направлены против ядерного объекта в Натанзе. Отмечается, что чиновники покинули встречу в убеждении, что ракетный удар по Ирану уже не рассматривается.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа планирует ввести новые санкции против Ирана до 20 января.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:05 В стране и мире
Видео
Около тысячи пациентов с COVID-19 получили помощь в мобильном госпитале МО в Цхинвале
01:20 В стране и мире
В России упразднят региональные конституционные суды
02:05 В стране и мире
В Москве умерли 74 пациента с COVID-19 за сутки
00:46 Армия
В Черном море пройдут российско-египетские морские учения «Мост дружбы-2020»
21:13 Армия
Очередная колонна беженцев прибыла в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев
Популярное
Популярное
Видео
Меладзе попросил разрешения на допуск в «красную зону» ковидных госпиталей
Видео
Полосатая преграда: двое тигрят «перекрыли» дорогу автомобилистам в Приморье
Ученые создали устройство, которое позволяет трезветь в три раза быстрее
Приемный сын Джигарханяна показал последнее фото отца
Видео
Обрушение огромной скалы на испанском курорте попало на видео
Названы правила использования второго пространства в смартфоне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.