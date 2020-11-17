Введен режим ЧС: в Коврове устраняют последствия крупной железнодорожной аварии

Около города Ковров, во Владимирской области, устраняют последствия крупной железнодорожной аварии. Там с рельсов сошел состав из 34 вагонов.

Товарный поезд перевозил мазут, часть которого вылилась наружу. Площадь разлива составила почти 13 тысяч квадратных метров. Чтобы не допустить распространения и возгорания огромное нефтяное, пятно сейчас заливают пеной.

Из-за аварии пришлось изменить расписание пассажирских поездов. Некоторые задерживаются, некоторые идут в обход и пропускают станции. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, крупная авария произошла накануне днем, 16 ноября, в результате погиб дорожный мастер. Сейчас на месте аварии работают около 300 сотрудников МЧС.

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ по факту схода с рельсов грузовых железнодорожных вагонов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».