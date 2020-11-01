Фитнес-браслеты могут предсказывать заражение COVID-19

Ученые Исследовательского института Скриппса в течение шести недель изучали работу фитнес-браслетов и обнаружили, что умные часы и трекеры могут определять случаи COVID-19 у своего владельца.

Если обладатель браслета заразился инфекцией, это моментально отразится на табло, поскольку у хозяина прибора изменятся показатели частоты сердечных сокращений, активности и уровня сна. Все это соотносится с теми симптомами, о которых рассказывают инфицированные коронавирусом пациенты, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

«Одна из самых серьезных проблем в предотвращении распространения COVID-19 - это способность быстро идентифицировать, отслеживать и изолировать инфицированных людей», - пояснил первый автор исследования, доктор Джорджио Кер.

С помощью фитнес-браслетов, уверены ученые, выявить потенциально заразных людей можно будет заблаговременно и вовремя поместить их на карантин и предупредить о необходимости самоизоляции.