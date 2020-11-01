Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Фитнес-браслеты могут предсказывать заражение COVID-19

Валентина Пескова
07:52 01.11.2020
Ученые проанализировали работу электронных устройств и обнаружили, что наличие инфекции коронавируса возможно обнаружить по показателям на браслете.
Фитнес-браслеты могут предсказывать заражение COVID-19
© Фото: Ketut Subiyanto, Pexels

Ученые Исследовательского института Скриппса в течение шести недель изучали работу фитнес-браслетов и обнаружили, что умные часы и трекеры могут определять случаи COVID-19 у своего владельца.

Если обладатель браслета заразился инфекцией, это моментально отразится на табло, поскольку у хозяина прибора изменятся показатели частоты сердечных сокращений, активности и уровня сна. Все это соотносится с теми симптомами, о которых рассказывают инфицированные коронавирусом пациенты, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

«Одна из самых серьезных проблем в предотвращении распространения COVID-19 - это способность быстро идентифицировать, отслеживать и изолировать инфицированных людей», - пояснил первый автор исследования, доктор Джорджио Кер.

С помощью фитнес-браслетов, уверены ученые, выявить потенциально заразных людей можно будет заблаговременно и вовремя поместить их на карантин и предупредить о необходимости самоизоляции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:13 Спорт
Боксер Усик заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира
06:16 В стране и мире
Число жертв при землетрясении в Турции достигло 42
04:33 Спорт
Россиянина Квята заменят на японца в «Формуле-1»
02:47 В стране и мире
Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз
02:42 Спорт
Усик победил Чисору в своем дебютном бою супертяжеловесов
Популярное
Популярное
Видео
Неопознанный летающий объект попал на камеру в Техасе: видео
Американское СМИ назвало «Волхов» лучшей неатомной подлодкой России
Видео
Гонки на БТР и прицельная стрельба: под Мурманском морпехи показали мастерство
Кошмар арахнофоба: в Британии нашли пауков, растворяющих органы своих жертв
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.