Около тысячи пациентов с COVID-19 получили помощь в мобильном госпитале МО в Цхинвале
Мобильный госпиталь в Южной Осетии был развернут Минобороны России по просьбе руководства республики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Порядка тысячи человек получили медицинскую помощь с начала работы мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России в Южной Осетии. На стационарном лечении в развернутом в Цхинвале госпитале на данный момент находятся около 50 пациентов.
Мобильный госпиталь в Южной Осетии был развернут Минобороны России по просьбе руководства республики. Он включает 100 койко-мест для оказания медпомощи жителям региона с коронавирусной инфекцией.
Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.