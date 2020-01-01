Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о предстоящем похолодании

Гидрометцентр предупредил жителей столицы о грядущем похолодании, которое придет в Москву в ночь на 2 января. Прогнозируется, что температура опустится до минус пяти градусов.

В Подмосковье столбик термометра также снизится, но до более низких показателей - до минус семи градусов. По прогнозам синоптиков, также москвичам следует ожидать осадков и увеличения снежного покрова до 1 сантиметра.

Метеорологи также отметили, что если не брать в расчет положительную температуру, которая стояла в Москве в новогоднюю ночь, обычным явлением для Нового года являются значения в минус 5 и минус 10 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали про «анеморумбометрическую пилу» - явление, означающее резкие колебания атмосферного давления, в частности, изменение скорости и направления ветра в течение нескольких дней.