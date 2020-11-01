Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперты объяснили, чем грозит авиапассажиру невыполнение требований экипажа

Светлана Головина
07:00 01.11.2020
Бортпроводники вправе без согласия путешественника менять положение пассажирского сиденья, закрывать шторки иллюминатора, убирать столики и ручную кладь.
Эксперты объяснили, чем грозит авиапассажиру невыполнение требований экипажа
© Фото: pixabay.com

Во время полета бортпроводник вправе запретить пассажиру поход в туалет, когда включена команда «Пристегните ремни». Это распространяется даже на те случаи, когда самолет не находится в зоне турбулентности.

«Надпись светится, поэтому пассажир не имеет права воспользоваться туалетом. Он - взрослый человек и может подождать несколько минут до отключения команды», - рассказал один из сотрудников авиакомпании.

Стюард напомнил, что за неподчинение приказам человека могут ожидать серьезные последствия.

Так, на одном из рейсов пассажир сломал позвоночник из-за отказа застегнуть ремень, когда самолет попал в зону турбулентности.

Экипаж в ходе подготовки обучают смягчать конфликтные ситуации, но иногда к нарушителю приходится применять грубость.

«Капитан воздушного судна может арестовать пассажира за нарушение правил или закона. Бортпроводники вправе без согласия путешественника менять положение пассажирского сиденья, закрывать жалюзи на окнах, убрать столики, ручную кладь или застегнуть ремень безопасности», - пишет Express со ссылкой на юриста Роберта Чарльза Ли.

Помимо этого, стюарды могут принимать превентивные меры, например, связать дебошира, если его поведение угрожает безопасности полета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:16 В стране и мире
Число жертв при землетрясении в Турции достигло 42
04:33 Спорт
Россиянина Квята заменят на японца в «Формуле-1»
02:47 В стране и мире
Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз
02:42 Спорт
Усик победил Чисору в своем дебютном бою супертяжеловесов
01:17 В стране и мире
Россия возобновляет авиасообщение с Японией
Популярное
Популярное
Видео
Неопознанный летающий объект попал на камеру в Техасе: видео
Американское СМИ назвало «Волхов» лучшей неатомной подлодкой России
Видео
Гонки на БТР и прицельная стрельба: под Мурманском морпехи показали мастерство
Кошмар арахнофоба: в Британии нашли пауков, растворяющих органы своих жертв
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.