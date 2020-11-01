Эксперты объяснили, чем грозит авиапассажиру невыполнение требований экипажа

Во время полета бортпроводник вправе запретить пассажиру поход в туалет, когда включена команда «Пристегните ремни». Это распространяется даже на те случаи, когда самолет не находится в зоне турбулентности.

«Надпись светится, поэтому пассажир не имеет права воспользоваться туалетом. Он - взрослый человек и может подождать несколько минут до отключения команды», - рассказал один из сотрудников авиакомпании.

Стюард напомнил, что за неподчинение приказам человека могут ожидать серьезные последствия.



Так, на одном из рейсов пассажир сломал позвоночник из-за отказа застегнуть ремень, когда самолет попал в зону турбулентности.



Экипаж в ходе подготовки обучают смягчать конфликтные ситуации, но иногда к нарушителю приходится применять грубость.

«Капитан воздушного судна может арестовать пассажира за нарушение правил или закона. Бортпроводники вправе без согласия путешественника менять положение пассажирского сиденья, закрывать жалюзи на окнах, убрать столики, ручную кладь или застегнуть ремень безопасности», - пишет Express со ссылкой на юриста Роберта Чарльза Ли.

Помимо этого, стюарды могут принимать превентивные меры, например, связать дебошира, если его поведение угрожает безопасности полета.