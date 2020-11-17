Оглашение приговора россиянину Тюрину в США перенесли на декабрь

В США вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину, который признал вину в совершении ряда киберпреступлений, отложено до 1 декабря текущего года.

«Суд потребует проведения видеоконференции в 11:00 [19:00 МСК] 1 декабря 2020 года», - говорится я в распоряжении окружного судьи Лоры Тейлор Суэйн, передает ТАСС.

Уточняется, что защита гражданина РФ просила отсрочки для ознакомления с проектом приговора, подготовленным стороной обвинения. На данный момент сделать это очно не представляется возможным из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Тюрин был экстрадирован в Штаты из Грузии в сентябре 2018 года. В США ему предъявили обвинения во взломах компьютерных систем финансовых структур, специализирующихся на публикации экономической информации. Американские власти также отмечали, что Тюрина могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 92 лет.

Россиянин первоначально заявлял о своей невиновности. При этом секретная служба США утверждала, что Андрей Тюрин и его сообщники «присвоили сотни миллионов долларов».

По версии следствия, с 2012 по 2015 год Тюрин осуществлял хакерские атаки на американские компании, а также якобы похитил персональные данные ста человек.