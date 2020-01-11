МИД Ирана: причиной авиакатастрофы стала «человеческая ошибка»

Причиной крушения под Тегераном украинского Boeing 737-800 стала «человеческая ошибка», сообщил глава МИД иранской республики Джавад Зариф.

«Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил: человеческая ошибка в период кризиса, вызванного авантюризмом Соединенных Штатов, привела к катастрофе», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Также министр принес извинения и выразил соболезнования своему народу и семьям погибших в авиакатастрофе.



Незадолго до этого стало известно, что рейс «Украинских авиалиний» находился в непосредственной близости от военного центра Корпуса стражей исламской революции.

Пассажирский самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта. По официальным данным, все находившиеся на его борту погибли.