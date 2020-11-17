В Счетной палате предложили пересчитать тарифы для платных автодорог

Счетная палата предложила пересмотреть требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам платных автомобильных дорог. Сейчас требования одинаковы как для платных, так и для бесплатных дорог, хотя скоростные режимы на них разные, заявили в ведомстве.

Об инициативе Счетной палаты говорится в пресс-релизе по итогам проверки концессионных соглашений по строительству двух платных трасс – «Новый выход на МКАД» и М-11 «Нева» (участок 15-58 км).

Отмечается, что на участке 15-58 км автодороги Москва - Санкт-Петербург освещение устроено согласно требованиям, то есть вблизи населенных пунктов и на транспортных развязках, а это только 30% его протяженности. В Счетной палате считают, что из-за более высоких скоростей движения это может негативно сказаться на безопасности движения.

В ведомстве также заявили о необходимости пересмотра методики расчета стоимости проезда. Концессионер может устанавливать ее исходя из востребованности любого отдельно взятого участка трассы, в результате чего тариф за 1 км пути на разных участках может отличаться более чем в три раза, подчеркнули в Счетной палате.