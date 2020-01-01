В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту нападения на пост ДПС

В Ингушетии возбудили уголовное дело после перестрелки на посту ДПС в Магасе, в результате которой скончался один полицейский. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По информации следователей, двое неизвестных вечером 31 декабря 2019 года попытались протаранить пост ДПС в Магасе, а затем открыли огонь по полицейским.

В результате перестрелки погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще двое пострадали, злоумышленники были нейтрализованы. Их личности установлены. Мужчинам 18 и 22 года.

За нападение на полицейских и посягательство на их жизнь нападавшим может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.