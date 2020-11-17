В Москве умерли 74 пациента с COVID-19 за сутки

По данным Оперштаба, 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за последние сутки. При этом общее число умерших с начала эпидемии в столице достигло 7933. Накануне сообщалось о 72 умерших.

На понедельник, 16 ноября, в Москве было зафиксировано почти 516,6 тысячи случаев инфицирования. В общей сложности в городе вылечились около 371,9 тысячи пациентов.

В России, по последним данным Оперштаба, было зарегистрировано 1 948 603 случая заражения коронавирусом.