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Помочь миллионам голодающих: в Алеппо восстанавливают производство крупнейшей птицефабрики

Виктория Ивашечкина
Алексей Алексеев
03:00 17.11.2020
В 2012 году птицефабрику захватили и разграбили боевики, а ранее она обеспечивала всю провинцию продукцией.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Крупнейшую птицефабрику в Алеппо, которая была основана более 40 лет назад, начали восстанавливать. Она обеспечивала продукцией всю провинцию до тех пор, пока в 2012 район не захватили боевики. Все, что имело хоть небольшую ценность, разграбили.

Сейчас за цыплятами, которым в среднем по пять дней, следят работники птицефабрики, чтобы они вовремя ели, пили и не засиживались на месте. По словам директора птицефабрики, цыплята должны постоянно двигаться, чтобы расти здоровыми и крепкими. Когда их сюда привезли, им было всего несколько часов.

Месяц назад в провинции начали восстанавливать производство. Первую партию цыплят уже выпустили, это вторая - шесть тысяч птенцов.

С довоенными показателями вновь заработавшей фабрике пока не сравниться. Раньше предприятие выдавало полмиллиона куриных туш и 50 миллионов яиц каждый год. Были загружены 100% мощностей. Сейчас из 68 ангаров заработал один.

На подходе еще несколько производственных помещений. На восстановление фабрики правительство Арабской республики выделило три миллиарда сирийских фунтов. Рабочие протягивают линию электропередач, но централизованно энергия будет поступать не раньше, чем через месяц. А пока используют генераторы и экотопливо.

Рабочие топят печи прессованными оливковыми косточками, они дают много тепла и при этом не дымят. Также сотрудники стараются быстрее восстановить птицефабрику, так как понимают, что куриное мясо и яйца - это самая доступная еда, способная накормить миллионы.

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