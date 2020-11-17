Мишустин поручил Голиковой регулярно информировать его по лекарствам от COVID-19

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой еженедельно информировать его по лекарствам, необходимым для лечения COVID-19. А также по их наличию и производству. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«По каждому лекарственному препарату, включенному в такой перечень, определить потребность до конца 2020 года и на 2021 год», - говорится в сообщении.

Также Мишустин поручил Голиковой отчитываться по «несостоявшимся аукционам по закупке лекарственных препаратов по указанному перечню с указанием причин, по которым они не состоялись».

Ранее Михаил Мишустин поручил Минздраву изучить группы риска зараженных COVID-19 граждан в регионах, где коечный фонд загружен более, чем на 90%.