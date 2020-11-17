В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19

В Москве за прошедшие сутки скончалось еще 76 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю над заболеваемостью COVID-19 в столице.

Таким образом количество летальных случаев превысило восемь тысяч человек и составляет 8009.

Днем ранее от инфекции в Москве умерли 74 человека. Общее число летальных исходов по стране превышает 33,9 тысячи.