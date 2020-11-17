Минздрав проанализирует группы риска зараженных COVID-19 в регионах РФ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву изучить группы риска зараженных COVID-19 граждан в регионах, где коечный фонд загружен более, чем на 90%. Об этом шла речь на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

«Проанализировать группы риска граждан, у которых выявляется новая коронавирусная инфекция, в субъектах с загрузкой коечных фондов более 90%», - сказано в сообщении, которое опубликовано на сайте кабмина.

Также уточняется, что Минздраву необходимо будет представить доклад в правительство с предложениями по рекомендациям соответствующим субъектам до 23 ноября.

Ранее Михаил Мишустин поручил создать в РФ центр по обеспечению людей лекарствами. Уточнялось, что новая структура займется закупками медикаментов, в частности, вакцин и препаратов для лечения рака, туберкулеза и ВИЧ, по федеральным программам.