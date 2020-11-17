Следователи проверяют на причастность к смерти двух детей в Москве их мать

Следователями на причастность к совершению преступления рассматривается мать двух малолетних детей, найденных мертвыми в одной из квартир на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу Москве.

«На причастность к совершению преступления проверяется мать малолетних, с которой в настоящее время работают следователи», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во вторник вечеров, в квартире жилого дома, расположенного на улица Тайнинская в Москве, обнаружены тела двух детей 2015 и 2017 года рождения. Сообщалось, что в квартире вместе с детьми находилась их мать.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство двух малолетних». Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Допрашиваются отец детей и соседи семьи. Для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы.