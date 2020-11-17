В стране и мире Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС РФ за рубежом Тамара Астапенкова По какому именно поводу будет рассматриваться вопрос об использовании ВС РФ не уточняется. © Фото: Konstantin Kokoshkin Globallookpress В среду, 18 ноября, Совет Федерации на рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных Сил России за пределами территории Российской Федерации, сообщается на сайте верхней палаты Федерального собрания РФ. «Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Вносят Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации по международным делам, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству», - говорится в сообщении. По какому именно поводу будет рассматриваться вопрос об использовании ВС РФ не уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика