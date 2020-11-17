В одной из квартир на северо-востоке Москвы обнаружены тела двух детей. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.

«Вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской в городе Москве, обнаружены тела двух малолетних детей», - сказала старший помощник руководителя московского ГСУ СК Юлия Иванова.

Вместе с детьми в квартире находилась мать. О ее состоянии не сообщается.

В настоящее время следователи проводят проверку. На место ЧП выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.