Следователи проводят проверку после гибели пятерых детей в пожаре под Красноярском

В Красноярском крае следователи проводят проверку после пожара в жилом доме в городе Уяр, в результате которого погибли пять детей и один взрослый. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

О возгорании стало известно в 23.30 по местному времени (20.30 по Москве). Был объявлен ранг пожара № 1. Через двадцать минут возгорание в деревянном жилом доме было локализовано на площади 15 квадратных метров.

«Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - приводит РИА Новости слова сообщения.

По предварительной информации, погибшие отравились продуктами горения. Устанавливается причина возгорания.