Москвичи стали в десять раз реже нарушать самоизоляцию

Москвичи осенью стали реже нарушать режим самоизоляции, стали более дисциплинированными. Среднесуточное количество нарушений снизилось в десять раз. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Он уточнил, что за весь период действия режима повышенной готовности нарушили режим обязательной изоляции более 91 тысячи горожан.

«Однако стоит отметить, что в осенний период жители столицы, находящиеся на обязательной самоизоляции, стали гораздо более дисциплинированными. Если в весенний период за ее нарушение в среднем в сутки к административной ответственности привлекалось более тысячи граждан, то осенью среднесуточное количество нарушителей снизилось в 10 раз», - приводит РИА Новости слова Данчикова.

Начальник Главконтроля добавил, что за осенний период москвичами был нарушен перчаточно-масочный режим 126 тысяч раз, 16 тысяч нарушений было выявлено среди юридических лиц.

Данчиков напомнил, что в столице ведется постоянный контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции лицами, болеющими коронавирусом. Он подчеркнул, что в условиях роста заболеваемости очень важно соблюдать эпидемиологические меры.

Ранее стало известно, что в Москве продлили дистанционное обучение для учеников 6 - 11-х классах в связи с эпидемиологической обстановкой в столице. Школьники продолжат учиться из дома до 6 декабря.