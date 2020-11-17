«Борьба шла за каждую запятую»: Путин рассказал о подписании договора по Карабаху

При составлении договора по Нагорному Карабаху борьба шла за каждую фразу и за каждую запятую. Об этом рассказал Владимир Путин.

«Борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую», - сказал президент в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства добавил, что соглашение по стабилизации ситуации в зоне конфликта было оформлено за один день.

Также российский лидер рассказал, что договоренность могла быть достигнута еще 19-20 октября, но не сложилось. В итоге совместное заявление было подписано Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым 10 ноября. Главным итогом соглашения президент России назвал прекращение кровопролития.