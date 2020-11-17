Путин заявил, что миротворцы РФ в Карабахе получат дополнительные выплаты

Российские военнослужащие, которые задействованы в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, будут получать полагающиеся дополнительные выплаты. Об этом рассказал Владимир Путин.

«У нас есть нормативная база, отрегулировано в указах президента, которые были приняты раньше. Военнослужащие, которые выполняют миротворческую миссию, получают дополнительные выплаты, не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом», - сказал президент РФ в эфире «Россия 24».

Владимир Путин отметил, что в ситуации в Нагорном Карабахе главным является то, что удалось прекратить кровопролитие. Он подчеркнул, что стороны почти достигли договоренностей по Карабаху 19-20 октября, но не сложилось. Текущее соглашение оформили за один день, но борьба шла за каждую фразу и за каждую запятую, уточнил президент РФ.