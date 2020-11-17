Названа причина смерти Романа Виктюка
По словам пресс-атташе театра Романа Виктюка, режиссер шел на поправку и готовился к выписке из больницы.
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Причиной смерти знаменитого театрального режиссера Романа Виктюка стала тромбоэмболия - закупорка сосуда тромбом. Об этом рассказала пресс-атташе театра романа Виктюка.
«Роман Григорьевич шел на поправку и готовился к выписке из больницы, но неожиданно скончался. Причина, как установили врачи, - тромбоэмболия», - рассказала РИА Новости пресс-атташе.
Ранее стало известно, что во вторник на 85 году жизни скончался народный артист РФ Роман Виктюк. В конце октября сообщалось, что режиссер был госпитализирован с коронавирусом в один из столичных госпиталей.