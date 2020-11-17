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Путин: российско-турецкий центр по Карабаху будет использовать беспилотники

Тамара Астапенкова
20:46 17.11.2020
по словам президента РФ, Баку сам может принять решение, где на своей территории разместить мониторинговый центр.
Путин: российско-турецкий центр по Карабаху будет использовать беспилотники
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане будет использовать в режиме онлайн беспилотники для контроля ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24»

«Мы договорились о том, что создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, вместе будем получать информацию, вместе ее анализировать», - сказал Владимир Путин.

Президент РФ считает, что Баку сам может принять решение, где в Азербайджане разместить совместный центр по мониторингу ситуации в Карабахе

«Это будет на суверенной территории Азербайджана находиться. И Азербайджан вправе принять решение самостоятельно, где он посчитает целесообразным его разместить», - сказал президент РФ.

Владимир Путин также сообщил, что окончательный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Он добавил, что если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха.

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