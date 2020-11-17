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«Прекращение кровопролития - главный результат»: Путин о соглашениях по Карабаху

Иван Линдеманн
20:30 17.11.2020
Договор по Карабаху оформили за один день, но борьба, по словам президента РФ, шла за каждую фразу и за каждую запятую.
«Прекращение кровопролития - главный результат»: Путин о соглашениях по Карабаху
© Фото: Пресс-служба президента РФ

В ситуации в Нагорном Карабахе главным является то, что удалось прекратить кровопролитие. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент России отметил, что в ходе боев погибли свыше четырех тысяч человек - и это только официальные данные. Ранены и искалечены десятки тысяч.

«Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат», - отметил президент.

Также Путин подчеркнул, что договоренностей по Карабаху стороны почти достигли 19-20 октября, но не сложилось. Что касается текущего соглашения, то его оформили за один день, но борьба, по словам президента РФ, шла за каждую фразу и за каждую запятую.

Кроме того, Путин рассказал о том, что создает предпосылки для нормализации отношений.

«То, что прекратились боевые действия, и очень важно, что договорились о разблокировании всех транспортных коммуникаций, восстановлении экономических связей, на мой взгляд, это чрезвычайно важно, и это создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу», - сказал глава государства.

Целью российских миротворцев, размещенных в Карабахе, по словам президента РФ, является обеспечение безопасности возвращающихся в регион армян.

«Мы все прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что, исходя из тяжести этого конфликта, исходя из того, что раны еще, конечно, не затянулись, они очень свежи, очень много потерь, беда пришла во многие дома, во многие семьи и в Азербайджане, и в Армении, нужно время для того, чтобы все успокоились, чтобы люди действительно почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, в их душу», - добавил Путин.

Во вторник, 17 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор. По участку дороги до Степанакерта уже открыли движение транспорта. 

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