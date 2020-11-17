Российские космонавты установили заплатку на место утечки воздуха в модуле «Звезда»

Члены российского экипажа МКС установили заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле «Звезда». Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Планируется, что в результате контрольных замеров уровня атмосферы и на основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить», - сообщили в Роскосмосе.

Небольшая утечка воздуха была обнаружена на МКС еще в 2019 году. Однако в августе-сентября 2020 года ее скорость выросла примерно в пять раз. Место утечки искали с помощью пластиковых пакетов и пленки. До этого использовались полоски из пластика и конфети. В результате утечка была обнаружена в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

В октября российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину размером 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили термостойким скотчем.