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Путин назвал условия для урегулирования статуса Нагорного Карабаха

Иван Линдеманн
20:10 17.11.2020
Президент отметил, что еще 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в зоне конфликта, однако прийти к ней тогда не удалось.
Путин назвал условия для урегулирования статуса Нагорного Карабаха
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Окончательный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Москва сохраняет статус-кво. Об этом заявил Владимир Путин.

«На мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха», - сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-24».

По словам президента России, в данной ситуации главным является прекращение кровопролития.

«Свыше четырех тысяч человек погибли только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат», - отметил президент.

Путин добавил, что Нагорному Карабаху нужно время для того, чтобы в дома вернулась мирная жизнь. Президент особо отметил, что еще 19-20 октября была практически достигнута договоренность о прекращении боев в зоне конфликта, однако прийти к ней тогда не удалось.

Также президент России назвал провокацией присутствие турецких солдат на линии соприкосновения. По словам российского лидера,  Анкаре можно давать какие угодно оценки в данном вопросе, но обвинять ее в нарушении международного права нельзя. Путин добавил, что позиции РФ и Турции не всегда совпадают, но искусство дипломатии заключается в том, чтобы найти компромисс.

Напомним, что 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях. Затем несколько районов переходят под контроль Азербайджана. Стороны проводят обмен пленными. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы

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