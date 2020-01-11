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Иран признал, что украинский Boeing сбили ракетой

Наталья Вальханская
06:56 11.01.2020
Рейс «Украинских авиалиний» находился в непосредственной близости от военного объекта Корпуса стражей исламской революции и был принят за вражеский самолет.
Иран признал, что украинский Boeing сбили ракетой
© Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Информационное агентство Fars заявляет, что получило доступ к заявлению Генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорится о том, что крушение самолета «Международных украинских авиалиний» произошло из-за случайно выпущенной ракеты.

Отмечается, что после обстрела баз США в Ираке в ходе операции «Мученик Сулеймани» все силы ПВО Ирана находились «на высшем уровне готовности» из-за неоднократных угроз Вашингтона нанести удар по территории страны.

«Ввиду беспрецедентного увеличения воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики были на высшем уровне готовности из-за потенциальной угрозы», - передает Fars текст документа.  

По данным журналистов, сообщения о том, что истребители ВВС США поднимались с аэродромов ближайших к региону баз, а также в связи с данными о возможном нападении на стратегические цели в Иране, в подразделениях ПВО была необыкновенная напряженность.

Рейс «Украинских авиалиний», вылетевший из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находился в непосредственной близости от военного объекта Корпуса стражей исламской революции, а также проходил на высоте, с которой удобно производить нападение, и был принят за вражеский самолет, пишет Fars.

«В этих обстоятельствах самолет был случайно сбит в результате человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан», - говорится в заявлении военных Ирана.

В Тегеране выразили соболезнования семьям погибших и принесли извинения за человеческую ошибку. Власти Ирана пообещали избежать повторения подобных трагедий путем проведения крупных реформ в оперативных процессах на уровне Вооруженных сил.

Украинский Boeing 737, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта. По официальным данным, погибли все 176 человек, находившиеся на его борту.

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