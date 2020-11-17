СК опубликовал видео с места наезда автомобиля на группу людей под Калининградом

Следователи начали проверку после наезда автомобиля на группу людей в Калининградской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СУ СК России по Калининградской области производится детальный осмотр места происшествия, тщательно фиксируется обстановка», - сказано в сообщении.

Со слов очевидцев и самого 79-летнего водителя, он перепутал педали, из-за чего и произошло ДТП.

«По предварительным данным, несовершеннолетних среди пострадавших нет. Количество пострадавших уточняется», - рассказали в СК.

К настоящему моменту известно, что с различными травмами в лечебные учреждения госпитализированы 8 человек.

Авария произошла днем во вторник, 17 ноября, в поселке Холмогоровка во время общественных слушаний. В ходе проверки следствие намеренно детально установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.