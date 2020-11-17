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Год COVID-19: как изменилась жизнь в мире из-за пандемии

Константин Коковешников
19:42 17.11.2020
В американском штате Техас местные морги не справляются с ситуацией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня, 17 ноября, ровно год с тех пор, как в Китае выявили так называемого нулевого пациента, заболевшего коронавирусом. Врачи тогда поняли, что имеют дело с новой и стремительно распространяющейся инфекцией. За это время в мире выявили более 55 миллионов случаев инфицирования COVID-19. Самая сложная эпидемиологическая обстановка сейчас наблюдается в США.

Округ Эль-Пасо американского штата Техас. Как сообщается, люди в характерных полосатых робах совершенно добровольно жертвуют своей жизнью всего лишь за два доллара в час. Местные морги не справляются. Хранить тела приходится в автомобильных рефрижераторах.

«Мы создали уже 600 новых мест, чтобы справиться с наплывом пациентов, но по-прежнему балансируем на грани возможностей. Мы сами находимся в изоляции и наш морг также рассчитан на определенное количество тел. Губернатор обеспечил нам врачей и медсестер, нам помогают военные, которые тоже направили сюда персонал, чтобы справиться с потоком больных в высокой и средней степени тяжести», - рассказал главный врач Университетского медицинского центра города Эль-Пасо Джоэлл Хендрикс.

Ситуация в штате Техас остается критической. Число заболевших здесь перевалило за миллион человек. Это больше, чем в Германии, хотя население Техаса втрое меньше.

«Никогда в своей жизни я не подумала бы, что буду бороться за возможность дышать - за то, что мы воспринимаем как должное, когда просыпаемся каждый день. Не оставляйте вот так свои семьи», - рассказала , пациента Университетского медицинского центра города Эль-Пасо Сара Монтойя.

По сути в Техасе уже действует военная сортировка больных, когда врач вынужден выбирать, кого он будет лечить, а кого отправит в так называемую «яму». О ней рассказала американская медсестра, которой довелось там поработать.

«Для тех, кто признан ковид-положительными, больница утвердила протокол, по которому во время сердечно-легочной реанимации теперь положено было проводить только три компрессии - три сильных нажатия руками на грудную клетку. Хотя в обычное время проводили реанимацию до шести минут. Теперь три нажатия и все. С такой реанимацией ни один пациент не выжил, хотя мог бы», - рассказала медицинская сестра Университетского медцентра города Эль-Пасо Лоуанна Риверс.

Пожалуй, еще никогда традиционная раздача еды ко Дню благодарения не пользовалась такой популярностью. В очереди за бесплатной индейкой выстроились девять тысяч машин. В 20 раз больше, чем в предыдущем году. Образовалась многокилометровая пробка. И даже Рождество больше не будет таким, как прежде. Загадывать желания американским детям теперь приходится не на коленях у Санта Клауса, а за специальным стеклом.

«Этот опыт, когда ты за акриловым стеклом, станет тем еще испытанием. Ничего не слышно, что дети говорят. Желания им приходится выкрикивать. И нет такого потока как раньше. По санитарным правилам: одна семья раз в 15 минут», - рассказал актер-аниматор Дон Леми.

Во Франции, в одном из пригородов Парижа, из-за страха распространения коронавируса, полиция эвакуировала почти две тысячи мигрантов, проживающих в незаконном палаточном городке.

В Австрии начинают действовать новые, более жесткие меры ограничения. В стране закрывают все магазины кроме продуктовых и аптек.

Тем временем сегодня исполнился ровно год, как в Китае был выявлен так называемый нулевой пациент, а по всему миру началось шествие коронавирусной инфекции. С тех пор там пандемия пошла на спад, но в других странах лишь набирает обороты.

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