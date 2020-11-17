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Вынесен приговор обвиняемому в убийстве следователя в Подмосковье

Тамара Астапенкова
19:05 17.11.2020
Абдулазиз Абдулазизов полностью признал вину в совершенном преступлении.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Во вторник, 17 ноября, суд вынес приговор исполнителю убийства следователя Евгении Шишкиной. Абдулазиз Абдулазизов приговорен к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Убийство организованной группой по найму, незаконный оборот оружия"). Приговором суда Абдулазизову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - заявила Петренко.

Сообщается, что Абдулазизов полностью признал вину в совершенном преступлении. В результате проверок показаний на месте с ним в Москве-реке обнаружены выброшенные пистолет и патроны. На частях оружия, найденных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства.

Напомним, что 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское в следователя Евгению Шишкину дважды выстрелили из самодельного огнестрельного оружия. От полученных ранений женщина скончалась.

«В ходе расследования установлено, что заказчиком убийства следователя Евгении Шишкиной является Ярослав Сумбаев», - говорится в сообщении.

Мотивом для совершения преступления была месть за то, что она раскрыла преступления организованной им хакерской группы.

Ярослав Сумбаев был задержан в Грузии по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного подразделения органов внутренних дел. СК России направил в Генеральную прокуратуру РФ необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение Сумбаева к уголовной ответственности по делу об убийстве Евгении Шишкиной.

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