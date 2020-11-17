В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

Депутаты Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Государственную думу законопроект, который разрешает действующему главе государства претендовать на два президентских срока. Документ подготовили во исполнение принятых поправок в Конституцию РФ.

«Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом России гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок», - передает слова Клишаса РИА Новости.

Положение законопроекта не будет применяться к президенту, который будет находиться на этом посту в момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. При этом для главы государства не исключается возможность находиться на этом посту в течение сроков, которые допускаются указанным положением.