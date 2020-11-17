Следователи задержали соучастника убийства «колбасного короля»

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, более известного как «колбасный король». Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

В СК отметили, что подозреваемый был задержан в Татарстане.

«По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди - Паша Ахмедов», - сказала она ТАСС.

Врадий добавила, что в ближайшее время мужчину доставят на допрос к следователю ГСУ СК России по Московской области.

Следствие считает, что 1 ноября Мавриди и Ахмедов пробрались в дом бизнесмена и убили его из арбалета. Первый подозреваемый был задержан в тот же день. Мужчина находится под арестом. В ходе обыска квартиры Мавриди следователи обнаружили там скованного наручниками пенсионера. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве Маругова также замешан в мошенничестве с квартирами пожилых жителей Москвы и области.