Следователи задержали соучастника убийства «колбасного короля»
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, более известного как «колбасный король». Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
В СК отметили, что подозреваемый был задержан в Татарстане.
«По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди - Паша Ахмедов», - сказала она ТАСС.
Врадий добавила, что в ближайшее время мужчину доставят на допрос к следователю ГСУ СК России по Московской области.
Следствие считает, что 1 ноября Мавриди и Ахмедов пробрались в дом бизнесмена и убили его из арбалета. Первый подозреваемый был задержан в тот же день. Мужчина находится под арестом. В ходе обыска квартиры Мавриди следователи обнаружили там скованного наручниками пенсионера. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве Маругова также замешан в мошенничестве с квартирами пожилых жителей Москвы и области.