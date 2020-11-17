Отряд военных кораблей Египта прибыл в Новороссийск

Отряд кораблей ВМС Египта впервые зашел в порт Новороссийск для участия в совместных российско-египетских учениях «Мост дружбы - 2020». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«После швартовки корабельных отрядов египетских и российских сил командиры кораблей в составе группы руководящего состава учения нанесли официальный визит к командиру Новороссийской военно-морской базы контр-адмиралу Виктору Кочемазову, а также к главе администрации города Новороссийска», - говорится в сообщении.

Также экипажи кораблей, участвующих в маневрах, возложили цветы к мемориалу на Аллее Героев, почтив память красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны.

Накануне, 16 ноября, сообщалось, что делегация берегового штаба ВМС Египта прибыла в Новороссийск для участия в учениях «Мост дружбы - 2020». Маневры пройдут с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Запланированы береговая и морская фаза.

От российской стороны в учениях задействованы экипажи кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота, в том числе фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру».

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».