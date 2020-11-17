Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отряд военных кораблей Египта прибыл в Новороссийск

Андрей Аркадьев
18:31 17.11.2020
В составе отряда кораблей ВМС Египта фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М. Фахми».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Отряд кораблей ВМС Египта впервые зашел в порт Новороссийск для участия в совместных российско-египетских учениях «Мост дружбы - 2020». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«После швартовки корабельных отрядов египетских и российских сил командиры кораблей в составе группы руководящего состава учения нанесли официальный визит к командиру Новороссийской военно-морской базы контр-адмиралу Виктору Кочемазову, а также к главе администрации города Новороссийска», - говорится в сообщении.

Также экипажи кораблей, участвующих в маневрах, возложили цветы к мемориалу на Аллее Героев, почтив память красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны.

Накануне, 16 ноября, сообщалось, что делегация берегового штаба ВМС Египта прибыла в Новороссийск для участия в учениях «Мост дружбы - 2020». Маневры пройдут с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Запланированы береговая и морская фаза.

От российской стороны в учениях задействованы экипажи кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота, в том числе фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру».

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:34 Армия
Замглавы МО РФ провел встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста
18:00 В стране и мире
Видео
Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей
17:05 В стране и мире
Умер Роман Виктюк
17:00 Армия
Видео
Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и открыли движение по дороге до Степанакерта
14:58 В стране и мире
Видео
«В семье не без урода»: Путин, говоря о террористических угрозах, вспомнил русскую поговорку
Популярное
Популярное
«Нам последнюю соль доедать»: концертный директор группы «Мираж» о положении артистов в период пандемии COVID-19
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Переживший клиническую смерть рассказал о своих видениях «загробной жизни»
Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон
В МВД назвали новый вид мошенничества в московских магазинах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.