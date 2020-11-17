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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка

Тамара Астапенкова
18:29 17.11.2020
По словам мэра Москвы, новаторские спектакли режиссера завоевали сердца миллионов зрителей.
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка
© Фото: Сергей Собянин, VK

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка.

Ранее стало известно, что Виктюк скончался во вторник на 85-м году жизни после болезни. В конце октября он был госпитализирован в один из столичных госпиталей с коронавирусом.

«Не стало выдающегося режиссера и педагога Романа Григорьевича Виктюка. Его новаторские спектакли завоевали сердца миллионов зрителей», - написал Собянин на своей странице в сети «ВКонтакте».

Мэр добавил, что Виктюк с большим мастерством открывал молодых звезд и новые грани таланта популярных артистов. Режиссер создавал невероятную энергетику в зале, добавил градоначальник.

«Соболезную всем, кто знал и любил Романа Григорьевича», - написал Собянин.

Сегодня в Театре Романа Виктюка состоится спектакль «Танго» «в его честь и его память», сообщается на официальной странице театра в Instagram.

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