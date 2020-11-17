Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей

В поселке Холмогоровка Калининградской области автомобиль въехал в толпу людей. Видеозапись ДТП опубликована в группе «Новый Калининград» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным СМИ, в результате аварии пострадали три человека, у двоих из них переломы.

Сообщается, что водитель въехал в толпу людей во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону. По предварительной информации, он перепутал педали.