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«Нам последнюю соль доедать»: концертный директор группы «Мираж» о положении артистов в период пандемии COVID-19

Анна Назайкина
18:05 17.11.2020
Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать традиционные «голубые огоньки».
«Нам последнюю соль доедать»: концертный директор группы «Мираж» о положении артистов в период пандемии COVID-19
© Фото: amalikoff, ВКонтакте

Концертный директор группы «Мираж» Андрей Маликов заявил во время беседы со «Звездой», что об артистах, которые находятся в бедственном положении в связи с пандемией коронавируса, никто не позаботился.

«Кроме злости и обиды, ничего нет. Получается, мы как класс не нужны этому строю. Артистов новых понарожают, ничего страшного. А нам последнюю соль доедать, никакой помощи, налоги немереные, платежи за все. После того, как “благодарная” публика набросилась на артистов, которые находятся реально в катастрофическом положении, я теперь понимаю, в каком обществе мы живем...Ничего человеческого не остается»,- заявил Маликов.

Кроме того, концертный директор «Миража» подчеркнул, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране гонорары артистов и количество выступлений очень сильно сократились.   

«У артистов гонорары сейчас падают в разы, потому что нас посадили в марте на это испытание. Дай бог, чтоб было одно-два выступления в месяц, чтобы концы с концами как-то свести , чтобы из этой ямы вылезти. Вот такая ситуация сейчас у многих артистов»,- рассказал он.     

О положении артистов, заработки которых в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19 сильно уменьшились, ранее рассказал Валерий Меладзе. Заслуженный артист России призвал коллег бойкотировать традиционные «голубые огоньки».

Инициативу певца поддержали многие другие отечественные звезды. Так, продюсер Иосиф Пригожин призвал организовать профсоюз по защите интересов артистов. Лев Лещенко от съемок в новогодних концертах отказываться не стал, но заявил, что оплачивает работу своего творческого коллектива самостоятельно и не знает, насколько хватит накопленных им средств. Артистка Елена Воробей попросила позаботиться об своих коллегах и предоставить льготу на продукты первой необходимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оказании помощи певцам и актерам в условиях COVID-19  заявил, что какие-либо меры поддержки эстрадных артистов в Кремле не обсуждаются.

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