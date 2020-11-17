«Безумно интересный человек»: Цискаридзе поделился своим воспоминаниями о Виктюке

Роман Виктюк был очень интересным человеком. Все, кто с ним дружил, его очень любили. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе поделился со «Звездой» своими воспоминаниями о скончавшемся режиссере.

«Все, кто дружил с Романом Григорьевичем, его очень любили. Он был веселым, с прибаутками, огромными чувством юмора, с вечными историями и розыгрышами», - рассказал Цискаридзе.

По его словам, Виктюк был безумно интересным человеком. Очень начитанным и много читающим.

«Мы с ним виделись полгода назад. Мы часто виделись. У нас было много общих друзей и знакомых. К сожалению, теперь уже все “было”», - сказал Цискаридзе.

Ранее стало известно, что 17 ноября на 85 году жизни умер театральный режиссер Роман Виктюк. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусом.