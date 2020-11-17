Умер Роман Виктюк

Во вторник, 17 ноября, на 85 году жизни умер легендарный театральный режиссер Роман Виктюк. Об этом сообщила помощник Романа Виктюка по труппе Людмила Исакович.

«Да, это правда», - сказала Людмила Исакович.

Она добавила, что Роман Григорьевич был болен.

В конце октября стало известно, что театральный режиссер был госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что Виктюк был направлен сначала в терапевтическое отделение, но позже его состояние резко ухудшилось и его срочно перевели в реанимацию. Все это время он находился под круглосуточным наблюдением врачей.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Уже в школе он ставил вместе с одноклассниками небольшие спектакли. В 1956 году он закончил актерский факультет ГИТИСа. Начинал работать во Львове, Киеве и Вильнюсе.

В Москве режиссер начал ставить спектакли с середины 70-х годов. Он начинал в театре имени Моссовета и студенческого театра МГУ. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» Виктюк поставил один из своих самых известных спектаклей - «Служанки» по пьесе Жана Жене.