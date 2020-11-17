Роскосмос показал спутниковые снимки места разлива мазута под Владимиром
Российские спутники дистанционного зондирования Земли проводят мониторинг разлива нефтепродуктов.
© Фото: Роскосмос
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки места разлива мазута под Владимиром. Фотографии опубликованы в Twitter госкорпорации.
«Российские спутники дистанционного зондирования Земли проводят мониторинг разлива нефтепродуктов в результате схода грузового поезда во Владимирской области», - сказано в сообщении компании.
Ранее власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за схода вагонов возле станции Новки-1 и разлива мазута. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. По последним данным, площадь разлива нефтепродуктов превысила 12 тысяч квадратных метров.