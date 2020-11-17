В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

В Общественной палате предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в многоквартирных домах на всей территории России. По данным МЧС, львиная доля пожаров в квартирах происходит из-за неисправной проводки. Об этом «Звезде» рассказала одна из авторов инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

«На самом деле это письмо родилось в ответ на многочисленные обращения, которые поступают в общественные приемные “ЖКХ контроль”. Люди, проживающие в многоквартирных домах, просят принять меры, связанные с предотвращением пожаров в квартирах. Потому что львиная доля этих самых пожаров происходит по причине неисправной проводки. Причем проводки именно внутри квартиры», - пояснила Разворотнева.

Она добавила, что на данный момент никто не имеет права заходить в квартиры и проверять состояние проводки. Хотя сейчас многие делают ремонт, что-то перепланируют внутри квартиры.

«Насколько квалифицированы эти мастера, которые занимаются ремонтом? Как были сделаны эти теплые полы или перепланировка. А это все отражается не только на хозяине квартиры, но и на всем доме. И мы обратились с предложением найти какое-то правовое решение этой проблемы», - рассказала Разворотнева.

По ее словам, сейчас есть аналогия - это обязанность собственников заключать договоры по проверке газового оборудования.

«Я хочу сказать, что несчастных случаев, произошедших из-за неисправного газового оборудования, на порядок меньше, чем случаев, связанных с электропроводкой», - сообщила Разворотнева.

Она отметила, что сейчас есть инструменты воздействия на владельцев квартир, которые не пускают проверять газовое оборудование. В этом случае может дойти даже до отключения газа. Светлана Разворотнева отметила, что ситуация с газовым оборудованием намного сложнее, чем с проводкой. Оно гораздо дороже в ремонте.

«С проводкой все проще. Ее не нужно проверять часто. Есть срок годности. Если она не менялась с момента ввода дома в эксплуатацию, то, может, раз в 10 лет ее стоит проверять: убедиться, что там все в порядке, что нет заломов, нарушений. Устранение этих нарушений не будет сильно ударять по карману. При этом все в доме будут уверены, что их сосед не является источником повышенной опасности», - пояснила Раворотнева.

Она отметила, что пока это просто предложение Общественной палаты. Во что выльется эта инициатива - в закон или постановление, пока неизвестно.

«Кто будет следить за этим - управляющие компании или МЧС. Пока это повод порассуждать на эту тему. В любом случае здесь что-то надо предпринимать», - считает Разворотнева.

Она уточнила, что сейчас никаких процедур по проверке проводки нет. Не сформирован рынок сертифицированных электриков. Человек может обратиться в управляющую компанию или к гастарбайтеру - и каждый из них скажет просто свое мнение, квалифицированное или не очень.

«Нужно обязательно определить ответственных. Да и сами люди должны об этом задумываться. Они живут и даже не подозревают, что у них электричество по проводам бежит, и это может устареть или развалиться. Но это происходит не по злому умыслу. Люди - не специалисты, они про другое думают», - считает Разворотнева.

Письмо с предложением ввести обязательные проверки исправности проводки в многоквартирных домах было направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину.