В Роскачестве рассказали, как выбирать цитрусовые

Цитрусовые обладают большим количеством витаминов и антиоксидантов и способны защитить организм от вирусов, а также способствуют похудению и укреплению сердца. Эксперты Роскачества объяснили, каким образом стоит выбирать цитрусовые в зависимости от желаемой цели. Также специалисты рассказали о малоизвестных цитрусовых.

По словам экспертов, суточная потребность здорового взрослого человека в витамине С составляет 90 мг, при этом сообщается, что не стоит злоупотреблять цитрусовыми, так как излишки полезного витамина не усвоятся. Аскорбиновая кислота активизирует собственные защитные силы организма, помогает в борьбе с бактериями и вирусами, а также увеличивает скорость заживления ран. Витамин С благотворно воздействует на состояние сосудов, делает их более эластичными. Больше всего витамина С содержится в помело, апельсине и грейпфруте. Чтобы обеспечить дневную норму, нужно съесть один крупный апельсин, половину большого грейпфрута или четвертинку помело.

Эксперты рассказали изданию «ДокторПитер», что для быстрого снижения веса нашему организму необходима клетчатка, она выполняет функцию «веника». В день взрослому человеку нужно 25–30 граммов клетчатки. По данному показателю среди цитрусовых лидирует кумкват. Именно его плоды хороши для снижения веса и детоксикации. Этот фрукт рекомендуют есть вместе с кожурой, так как в ней содержится большая часть клетчатки.

В Роскачестве не рекомендуют есть апельсины и мандарины тем, кто хочет сбросить вес. Калорий в них мало - около 50 ккал на 100 г, но зато содержится довольно много сахара. Один апельсин равен почти половине суточной нормы сахара.

В цитрусовых содержится большое количество фолиевой кислоты, которая принимает участие во множестве процессов в организме. Так, она отвечает за правильный рост клеток и целостность ДНК, поддерживает работу сердца и сосудов, кровеносной и нервной систем. При отсутствии необходимого количества фолиевой кислоты понижается работоспособность, возрастает уровень тревоги, кроме того, это может отразиться на качестве сна. Наиболее богаты фолиевой кислотой среди цитрусовых кумкваты и мандарины, а вот в помело ее количество равно нулю.

Также специалисты рассказали о непопулярных в России цитрусовых. Малоизвестный цитрон внешне напоминает лимон, однако по вкусу он намного кислее. Как сообщается, сок цитрона способен улучшать пищеварение и усиливать аппетит. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, панкреатитом и аллергией необходимо быть очень аккуратными с этим фруктом.

Понцирус, который в Азии носит имя «дикий лимон», также является нераспространенным в России фруктом, однако следует знать, что данный плод способен укреплять иммунитет, улучшать состояние зубов и кожи, выводить токсины, а также способен нормализовать работу сердца, кишечника и устранить трудности со сном.

Кроме того, эксперты предостерегают от употребления свежевыжатого апельсинового сока натощак, так как помимо витаминов и антиоксидантов напиток содержит большое количество сахара. Таким образом, можно спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови, что впоследствии приведет к выбросу инсулина в кровь. Также употребление апельсинового фреша на голодный желудок может спровоцировать переедание.