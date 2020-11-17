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Ученый назвал число зафиксированных в мире мутаций коронавируса

Иван Линдеманн
15:45 17.11.2020
По словам Альберта Ризванова, изменения заложены в природе всех вирусов, поскольку они имеют очень примитивный генетический аппарат.
Ученый назвал число зафиксированных в мире мутаций коронавируса
© Фото: Ricardo Rubio, Keystone Press Agency, Globallookpress

С начала распространения коронавируса в мире зафиксировано 500 его мутаций. Об этом сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

По словам ученого, изменения заложены в природе всех вирусов, поскольку они имеют очень примитивный генетический аппарат.

«Чаще всего мутации ослабляют вирус, делая его менее смертельным. Однако при этом он может стать более инфекционным. На данный момент все мутанты коронавируса, которые описаны в научных работах, незначительно влияют на свойства вируса, который вызывает COVID-19», - подчеркнул Ризванов в беседе с ТАСС.

Причиной появления новых вариантов вируса служит белок полимеразы, который при копировании генома делает много ошибок. По словам ученого, в теле одного и того же человека может присутствовать множество мутаций вируса.

При этом данных о том, что эти изменения повышают смертность или ухудшают течение болезни, на сегодняшний день нет. А вакцины способны бороться с любыми мутациями инфекции.

«Они должны работать и против мутантных вариантов вируса, так как в их основе лежит полный шпилечный белок. Это помогает вырабатывать комплексный иммунитет, который справится с коронавирусом даже в случае, если часть его шпилечного белка мутирует», - добавил Ризванов.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибири формируется новый вариант коронавируса. При этом она пояснила, что мутации не делают его опаснее.

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