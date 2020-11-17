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Лавров прокомментировал заявление Госдепа о соглашении по Нагорному Карабаху

Алена Миронова
15:49 17.11.2020
Глава российского МИД назвал недоразумением призывы США прояснить детали соглашения.
Лавров прокомментировал заявление Госдепа о соглашении по Нагорному Карабаху
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона проинформировала США и Францию о деталях соглашения по Нагорному Карабаху.

Ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон и Париж недостаточно проинформированы о деталях соглашения по Карабаху.

«Мне странно было это слышать. Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений», - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американские коллеги были проинформированы на уровне заместителя государственного секретаря.

«Ну и, безусловно, с самого начала усилий, которые Россия прикладывала в интересах прекращения горячей фазы этого конфликта, мы работали в теснейшем контакте с сопредседателями от США и от Франции», - дополнил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова предоставить детали о прекращении огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта США и Франции, если они в них нуждаются. Он также подчеркнул, что дипломатические ведомства стран-сопредседателей Минской группы активно контактируют по карабахской проблеме.

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