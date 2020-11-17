В стране и мире Лавров прокомментировал заявление Госдепа о соглашении по Нагорному Карабаху Алена Миронова Глава российского МИД назвал недоразумением призывы США прояснить детали соглашения. © Фото: MFA Russia, via, Globallookpress Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона проинформировала США и Францию о деталях соглашения по Нагорному Карабаху. Ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон и Париж недостаточно проинформированы о деталях соглашения по Карабаху. «Мне странно было это слышать. Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений», - заявил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американские коллеги были проинформированы на уровне заместителя государственного секретаря. «Ну и, безусловно, с самого начала усилий, которые Россия прикладывала в интересах прекращения горячей фазы этого конфликта, мы работали в теснейшем контакте с сопредседателями от США и от Франции», - дополнил Лавров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова предоставить детали о прекращении огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта США и Франции, если они в них нуждаются. Он также подчеркнул, что дипломатические ведомства стран-сопредседателей Минской группы активно контактируют по карабахской проблеме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика