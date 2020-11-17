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Психолог рассказала, как подготовиться к встрече Нового года в условиях пандемии

Тамара Астапенкова
15:38 17.11.2020
По словам Айны Громовой, человек должен понимать, что настроение зависит от него.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Free-Photos, Pixabay

В условиях пандемии коронавируса все человечество будет встречать Новый год по-другому, непривычно. Но это не значит, что новые условия плохие. Они просто иные. В этом нет ничего страшного. Как встретить любимый праздник в хорошем настроении, не злиться на вынужденные ограничения и сохранить свое эмоциональное здоровье, рассказала «Звезде» психолог, психотерапевт Айна Громова.

«Все, что с нами происходит, не стоит рассматривать отдельно от нашей физиологии. Для нашей физиологии, нервной деятельности очень удобно не обдумывать лишний раз ситуацию, а жить по каким-то скриптам. У нас есть поговорки, народный эпос, наши стереотипы, по которым мы живем. Новый год - это елка, оливье и мандарины. А если все проходит не так, как мы привыкли, то все плохо», - пояснила эксперт.

По словам Айны, такое стереотипное реагирование показывает уязвимость человека. Но новое - это не значит страшное или что-то плохое. Просто появляется вариант немного иначе встретить Новый год, добавила психолог.

«Человек должен понимать, что настроение зависит от него. Это как жевать или глотать - это функции организма. Такой же функцией является и настроение. И только ты определяешь, каким оно будет. Как говорят психологи: человек - это художник своих эмоций», - рассказала психотерапевт.

Если человек хочет почувствовать себя счастливым, то он должен подумать о том, что приносит ему счастье, считает Громова. Она добавила, что все дело в наших мыслях, которые базируются на тех установках, которые предъявляет нам жизнь. А неправильные установки определяют неправильные мысли и эмоции. И это касается не только Нового года, отметила эксперт.

«Я предлагаю сформировать другую альтернативу, иную готовность. И она будет более реалистичной. Дело в том, что не человек меняет внешний мир, а личность меняется под требования внешнего мира. Не от моего желания все крутится. А я вижу, как все происходит в мире, и я влияю на то, на что могу повлиять. То есть личность должна адаптироваться под среду. И если я не могу встретить Новый год как привык, то должен подумать о том, как его встретить. Я не уйду в минус, в негатив. А я уйду в простое, достаточно приемлемое решение для этой ситуации. То есть найду золотую середину», - рассказала психолог.

По словам Громовой, правильнее и полезнее для здоровья не злиться на внешние факторы, а адаптироваться к ним.

«Вряд ли ты можешь повлиять на дождь, на пандемию коронавируса. Ты живешь здесь и сейчас. Что ты можешь сделать, чтобы это время было ценно? Неизвестно, сколько времени продлятся эти ограничения. Горизонт не виден. И все это время человек может думать о плохом или принять реальность такую, какая есть, и найти приемлемое решение», - сказала Айна.

Она добавила, что пусть это будет непривычный Новый год. Но важно не упустить это время для жизни. Важно адаптироваться: этот праздник будет таким же прекрасным, как всегда. И если человек выбирает думать о хорошем, то он выбирает хорошее эмоциональное состояние. И если люди будут так думать, то к окончанию пандемии они сохранят свое эмоциональное здоровье в разы больше, чем те, кто сливал свой психологический резерв на отрицательные эмоции.

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