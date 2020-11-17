«Роскосмос» выделил отдельную ракету для запуска спутников «Ионосфера-М»

Первые два российских спутника для исследования ионосферы «Ионосфера-М» планируют запустить в 2021 году с космодрома Восточный на отдельной ракете-носителе «Союз-2». Об этом говорится в материалах Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в структуру «Роскосмоса»), размещенных на сайте госзакупок.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец говорил о том, что запуск спутников состоится вместе с запуском аппарата «Метеор-М».

Согласно материалам, запуски «Метеора-М» и «Ионосфер-М» будут отдельными. Их планируется провести при помощи ракет «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат», уточняет РИА Новости.

Спутники «Ионосфера-М» предназначены для измерения динамики земной ионосферы, отраженного от планеты ультрафиолетового излучения, магнитные и электрические поля вблизи Земли, а также потоки протонов и электронов на высоте около 800 километров.