Момент падения автомобиля в реку у храма Христа Спасителя попал на видео

Момент ДТП на Пречистенской набережной возле храма Христа Спасителя, в результате которого автомобиль пробил ограждение и упал в реку, попал на видео. Кадры опубликовал Департамент транспорта Москвы.

«Тело погибшего извлекли из машины, грузовой кран установлен на тротуар», - отмечается в сообщении Дептранса.

Также сказано, что в настоящее время проводится подготовка к поднятию автомобиля из реки. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.